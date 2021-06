Cristiano Ronaldo desliza que puede abandonar la Juventus este mercado

Cristiano Ronaldo ha hablado en la previa del estreno de Portugal en la Eurocopa. Los lusos, vigentes campeones de la competición, se enfrentarán el próximo martes a Hungría en el primer partido del llamado 'grupo de la muerte'. Cristiano ha hecho un repaso a lo que supone estar aquí por quinta vez y su futuro una vez termine la Eurocopa.

Su carrera en el mundo del fútbol está siendo espectacular y, cuando está centrado en seguir sumando goles como máximo goleador de la selección portuguesa, ha explicado que su éxito se debe a su capacidad de adaptación: "Los jugadores que duran más en el fútbol son los que mejor se saben adaptar a la situación actual. Yo he evolucionado desde los 18 hasta los 36 años. Me adapté bien con el paso de los años".

En un momento donde se especula con su salida de la Juventus después de un año complicado, Cristiano ha dejado unas declaraciones que aumentan la incertidumbre: "Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juve) o salgo, eso no es lo más importante en este momento. Estoy centrado en mi selección, porque no se juega una competición de esta magnitud todos los días. Es mi quinta Eurocopa, pero en mi cabeza es como si fuese el primero".