Se negaron a jugar por dos positivos en el equipo rival

Convulso final en el grupo III de Regional Preferente como consecuencia del la complicadísima coyuntura derivada de los positivos por COVID. El último conflicto llegó después de que el Manises se negase a jugar su partido de la última jornada contra el San Marcelino, que todavía estaba optando a disputar el play-off de ascenso, una decisión que finalmente se ha resuelto dando el partido por ganado al San Marcelino por 0-3, aunque el resultado no ha afectado a la clasificación final porque el Utiel también ganó en el Barrio del Cristo y conservará la segunda plaza.

Los hechos se desencadenaron el domingo cuando el San Marcelino llegó a Manises y confirmó (ya lo había comunicado anteriormente via e-mail) que el día anterior (sábado) dos de sus jugadores habían dado positivo y que el viernes estaban entrenando todos juntos. El conjunto de La Rambleta comunicó que se habían puesto en contacto con FFCV y desde el organismo se les había instado a jugar el encuentro al no tener el mínimo de casos que obliga a la suspensión (que es de cuatro) y ante esa situación el Manises preguntó si los jugadores que se habían desplazado tenían una PCR negativa. El San Marcelino respondió que no, porque no tenían obligación, y fue entonces cuando el Manises decidió que no se jugase el partido, según manifiesta su presidente Manuel Regalado, para "no poner en riesgo la integridad física de sus futbolistas".

El San Marcelino anteriormente ya había visto como se le aplazó su encuentro ante el Quart de Poblet por contagios también en el equipo rival, que después de dos suspensiones consecutivas acumuló tres partidos en cinco días (miércoles, viernes y domingo) en la recta final de campaña estando implicado en la lucha por eludir el descenso.

Desde FFCV indican que en todo momento se siguió a rajatabla un protocolo que ha quedado acreditado que ha funcionado durante la temporada y que ha sido supervisado en todo momento por un médico.