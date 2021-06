Atacan a Chimy Ávila por llevar una camiseta de Santi Abascal

Chimy Ávila es un ídolo en Osasuna. Su experiencia en El Sadar fue sobresaliente hasta que una grave lesión dio al traste con prácticamente dos temporadas. Los aficionados le esperan, aunque algunos radicales podrían haberle hecho la cruz tras ver una de sus recientes publicaciones.

El delantero rojillo subió a sus redes una imagen en la que portaba una camiseta un tanto peculiar. En esta aparece la foto de Santiago Abascal, líder del partido conservador VOX y una frase: "El miedo es una reacción. El valor, una decisión". Como suele ocurrir en estos casos y aunque a la mayoría de las personas no se posicionan, hay quien la toma con el jugador de turno. A unos les parece bien, otros están convencidos de que Chimy ni conoce al político vasco y por último están los que no se conforman con las disculpas y piden que se venda al argentino por, supuestamente, no compartir sus ideas políticas.

Sea como fuere, el jugador terminó retirando la imagen de su Instagram y pidiendo disculpas a quien pudiera ofender. Vamos, lo que suele ocurrir en estos casos. Chimy afirma que "fue un regalo con una frase con la que me identifico mucho. Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia".