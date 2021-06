Griezmann hará las maletas y se marchará a la MLS 

Griezmann ha hablado claro sobre su futuro una vez finalice su contrato con el Barça en 2024. El delantero, centrado ahora con la selección francesa en plena disputa de la Eurocopa, ha concedido una entrevista al diario 'Le Figaro', donde ha asegurado que le gustaría jugar en la MLS: "Mi contrato con el Barcelona es hasta junio de 2024 y después de eso creo que será el momento adecuado para ir a Estados Unidos".

En la entrevista, el francés detalla los motivos de esta decisión: "Amo este país, esta cultura, la NBA y el deseo de descubrir me guía. Me encantaría terminar mi carrera allí". A su vez, ha explicado que si en algún momento decide cruzar el charco, ya con 32 o 33 años, no será como un retiro para él, sino que iría con la ambición de "ser bueno en el campo y ganar la MLS, no lucir como si nada en el campo".

Desde que Griezmann recaló en la entidad azulgrana, las opiniones generadas en torno a su juego no han sido positivas. Más cuestionado que alabado, el delantero no ha terminado de mostrar todo el potencial que se le presuponía. El '7' es plenamente consciente del ruido que hay a su alrededor y, por eso, aunque su intención es terminar el contrato con el Barça -le restan todavía tres años-, conoce de primera mano cómo es el mercado del fútbol y en la entrevista en 'Le Figaro' dice: "Tengo que estar atento a mi línea, porque en cualquier momento puedo resbalar...".

Esta temporada, la segunda como culé, Griezmann ha sumado 18 goles y ha dado 12 asistencias en 44 partidos jugados, mejorando los números de su primera campaña: 15 tantos y 4 asistencias en 44 encuentros disputados.