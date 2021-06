"Habrá 3 ó 4 fichajes más"

Joan Laporta prepara este domingo la Asamblea de compromisarios para explicar la situación del club pero antes ha concedido una amplia entrevista en La Vanguardia en la que ha hablado sobre el proyecto deportivo y ha comentado que la entidad prepara más incorporaciones, además de comentar temas financieros, afirmando que el club "está peor de lo que pensaba".

La última, la cuarta en lo que llevamos de verano, es la de Memphis Depay del Olympique de Lyon, una petición expresa de Ronald Koeman.

"Vamos a hacer un equipo muy competitivo. Ya lo estamos viendo con las incorporaciones de Eric García, Agüero y de Emerson y de otros jugadores que están a punto", como en el caso de Memphis. En este sentido, había otro jugador, compañero de Depay en la selección, que estuvo cerca pero no se pudo acabar de firmar, Georginio Wijnaldum. "La semana pasada se nos escapó uno. Hay clubs Estado que pueden tener a cualquier jugador. Es una cuestión que habrá que analizar", añadía.

Wijnaldum también era petición de Koeman, un entrenador que finalmente continuará la próxima temporada, tal y como confirmó el propio Laporta hace algunos días.



El presente de Koeman

"Después de hablar tres veces con él vi que podíamos trabajar juntos, colaborar y coincidir en muchas cosas más que en las que podíamos divergir. Estoy contento. Me hubiera gustado que esto no hubiera pasado e incluso se lo dije. No me gusta sufrir ni hacer sufrir y quizás Ronald durante un periodo estaba intranquilo, incómodo, y yo también".

Las dudas del presidente con el técnico afloraron cuando el equipo dejó escapar LaLiga en las últimas jornadas. "Estaba decepcionado porque la veía ganada. Le dije que no entendía porqué habíamos perdido. Este proceso creo que ha sido bueno para mi relación con Koeman, creo que es importante que el presidente tenga una buena relación con el entrenador".

Otra de las incorporaciones de Laporta es la de Jordi Cruyff, aunque en esta ocasión en los despachos. Laporta se refirió a él como "una persona multifuncional", que puede ayudar al Barça "en el departamento de scouting, ayudando a la secretaria técnica, o nos puede ayudar conversando con el entrenador. Son amigos, hablan el mismo idioma y saben de futbol mucho más que nosotros".