Siguen apareciendo nombres que suenan para reforzar al FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Todos, o casi todos, con un denominador común: acaban contrato el año que viene, podrían entrar en algún trueque o son fichajes 'low cost'.

Ante la complicada situación económica que vive el club azulgrana, Laporta y la dirección deportiva siguen peinando el mercado buscando oportunidades y fichajes que puedan ser asumibles. Y uno de ellos podría ser el de Insigne. Según 'SportItalia', su nombre aparece en la lista de futuribles de la secretaría técnica.

El capitán del Nápoles, de 30 años, termina contrato con el club napolitano en junio de 2022 y los contactos para una renovación, de momento, no han llegado a buen puerto. Así, Insigne está a solo un año de poder marcharse gratis de Nápoles, donde ha sido uno de los jugadores clave del equipo en las últimas temporadas.

Ante esta situación y si De Laurentiis no consiguiera cerrar la renovación del extremo italiano, al club partenopeo no le quedaría otra que vender a su estrella este mismo verano para evitar así que se marchara regalado en 2022. Aun así y según la información, el Barça no sería el único equipo grande que estaría encantado con la posibilidad de fichar a Insigne.

Tampoco sería una incorporación sencilla. Por mucho que le quede un año de contrato, De Laurentiis ya ha demostrado en innumerables ocasiones lo duras que se hacen las negociaciones con él al mando.