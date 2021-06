Christian Eriksen continúa avanzando en su recuperación. El centrocampista danés, que sufrió un paro cardíaco durante la primera jornada de la Eurocopa, lleva implantado un DCI (desfibrilador cardioversor implantable), motivo por el que se especula que no podrá volver a jugar a fútbol.

Daley Blind, internacional con los Países Bajos, también tuvo problemas cardíacos en 2019. Sin embargo, esto no le ha impedido seguir jugando a fútbol, y actualmente está disputando la Eurocopa. Dada la insistencia acerca del futuro de Eriksen, Blind ha dado su opinión sobre el tema. "En 2019 todo el mundo me decía que estaba acabado, que no podría volver a jugar a fútbol. Mirad dónde estoy ahora. Por eso os pido a todos que dejéis a Eriksen en paz".

En 2019, a Blind le diagnosticaron una inflamación del músculo cardíaco tras sufrir mareos en un partido de Champions frente al Valencia. Muchos vaticinaron el final de su carrera, pero finalmente el internacional holandés regresó a los terrenos de juego. "Sentí que estaba listo y me sentí cómodo para regresar cuando los médicos del Ajax me dieron luz verde. No había ninguna razón para que no pudiera jugar al máximo nivel, lo importante es que tienes que sentirte libre en tu cabeza.

Debido a su cercana experiencia con los problemas cardíacos, Blind sufrió en sus carnes el desmayo de Eriksen. "Esas imágenes eran tan reconocibles para mi... De nuevo, todo fue muy real, por eso fue tan emotivo para mí. Tuve que superar un gran obstáculo mental antes de poder jugar con Holanda al día siguiente".