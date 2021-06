Dembélé, adiós a la Euro y problema en el Barcelona

Se confirmaron los peores presagios para Ousmane Dembélé. El atacante azulgrana, lesionado ante Hungría, se pierde lo que resta de Eurocopa, por lo que este lunes mismo ya abandonará la concentración de la selección francesa. A la espera de que se le realicen más pruebas, 'RMC Sport' ya adelanta que en ningún caso la lesión de 'Dembouz' le permitiría volver a participar en el torneo. Incluso se especula con que el galo podría estar dos meses de baja. De esta forma, el azulgrana inicia sus vacaciones.

En el empate a uno frente a Hungría, el extremo del Barça saltó al césped en el minuto 57 pero unas molestias en el muslo derecho le obligaron a pedir el cambio en el 87'. Ahora, lo temido se ha convertido ya en una dura realidad: el atacante no volverá a jugar en la presente Eurocopa, torneo en el que estaba teniendo un papel de revulsivo con el combinado de Deschamps.

De esta forma, Dembélé inicia ahora sus vacaciones con el objetivo de desconectar, recuperarse y cargar pilas, aunque lo cierto es que serán semanas en las que deberán producirse avances respecto a su futuro. El jugador todavía no ha renovado y el Barça tiene claro que si no lo hace en las próximas semanas, tratará de dar salida al galo en forma de traspaso. El tira y afloja entre el jugador y el club sigue, aunque en Can Barça crece el pensamiento de que el jugador quiere agotar su contrato para irse libre en junio de 2022.