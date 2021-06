Dembélé sigue extendiendo su maldición con las lesiones tras haber recuperado una de sus mejores versiones. El francés finalizó con problemas físicos en los isquiotibiales de su pierna derecha en el encuentro entre su selección contra Hungría y, dos días después del partido, ya se deslizan primeras informaciones sobre cuánto permanecerá de baja.

Según informó Catalunya Radio, el extremo del Barça estará apartado de los terrenos de juego durante los próximos tres meses. El atacante, que solo disputó poco más de media hora en el último choque con Francia, no podrá volver a corretear por la banda del Camp Nou, como mínimo, hasta finales de septiembre. No obstante, el tiempo de recuperación podría extenderse debido a las características de la dolencia que sufre el francés y a su historial médico, rosario del que no se deshace desde 2017, cuando se rompió el tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo en la cuarta jornada de hace cuatro temporadas contra el Getafe.

Para más inri, la situación física de Dembélé rompe los planes de Joan Laporta en su nuevo mandato al frente de la presidencia culé. El mandatario tenía previsto vender a Ousmane en el presente mercado de fichajes tras haberse estancado su renovación y así sanear las cuentas azulgranas. Pese a ello, la lesión del francés 'obliga' al Barcelona igualmente a buscar fórmulas para intentar venderlo pese a que se desvalorice debido a su lesión o, de lo contrario, alcanzar un acuerdo para la extensión de su contrato con la finalidad de que no se marche con la carta de libertad bajo el brazo en 2022.