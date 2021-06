El mercado de fichajes marcha a un ritmo lento. En el caso de algunos equipos, como el Valencia CF, ni siquiera marcha por el momento, más allá de lo que es reforzar (y muy bien) al filial. José Bordalás tiene claro que quiere fichar a algunos jugadores "titulares", nada de hombres de relleno como le ocurrió a Javi Gracia. En este sentido, son muchos los nombres que sonaron tanto la temporada pasada como esta y, tras no tener el famoso 'ok' de Lim, no llegaron.

Ante la falta de transacciones desde el club de Mestalla, otros equipos van interesándose por jugadores que el Valencia no supo o no quiso cerrar. Este es el caso reciente de Daniele Rugani. El centra italiano tiene 26 años y es el favorito de Antonio Cordón para suplir a Mandi. Juega en la Juve y tiene contrato hasta 2023, pero en este mercado todo es posible. 'Estadio Deportivo' publica que el traspaso que solicita el conjunto italiano como base ronda los 4-5 millones, algo factible si el jugador se redujera considerablemente la ficha. De no ser así, la fórmula pasaría por una cesión con opción de compra.