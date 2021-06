Kevin de Bruyne es uno de los mejores centrocampistas a nivel mundial. Su explosión en el City y su capacidad de marcar diferencias no solo en el conjunto dirigido por Pep Guardiola, sino también en una Bélgica que es una de las candidatas a ganar la Eurocopa 2020.

Una vez el futbolista mostró sus virtudes y fue tratado bajo la etiqueta de estrella, los seguidores del Chelsea se tiraron de los pelos, ya que el cityzen estuvo en las filas del equipo londinense y, después de varias cesiones, se marchó traspasado al Wolfsburgo, sin triunfar en Stamford Bridge, a cambio de 22 millones de euros. José Mourinho, técnico blue por aquel entonces, no supo sacarle partido y, tras su bagaje en la élite, la propia afición se lo sigue echando en cara.

El portugués, sin embargo, se quitó cualquier sentimiento de culpabilidad. "Presionó mucho para irse, quería ir a Alemania, donde antes había estado cedido (en el Werder Bremen) y quería desarrollarse en la Bundesliga, y su decisión fue irse. Puso una gran presión en eso y le fue muy bien. Al final, Chelsea lo vendió y la historia está ahí", se justifica el ahora técnico de la Roma, que añade que De Bruyne "no era un niño fácil, en el sentido de que no era fácil comunicarse con él, lo tenía muy claro y era muy difícil hacerle cambiar (de opinión)", dijo el luso.

Además, se encargó de defender su postura cuando vio que De Bruyne empezó a dar destellos de su calidad. Quiso ser prudente con su progresión y curtirlo fuera del Chelsea con la finalidad de que fuera importante, pero sus planes se torcieron ante la actitud del atacante belga. "Me impresionó tanto que tomé la decisión, 'No quiero que este chico se vaya cedido, quiero que se quede', y en nuestro primer partido de la temporada de la Premier League fue titular contra el Hull City, en el segundo partido vamos a Old Trafford (no jugó). Después de esto, se acercó a mí y me dijo: 'Quiero jugar todos los partidos, quiero jugar cada minuto' y el chico que se suponía que debía ir cedido ni siquiera estaba feliz de quedarse y crecer allí".

Por último, se encargó de detallar cuál fue el desenlace. "No estaba preparado para eso, venía de una temporada en Alemania donde jugó básicamente cada minuto de cada partido. A veces, los entrenadores cometemos errores y no consideramos que un jugador tenga el potencial para hacer esto en el futuro, pero ese no fue el caso de Kevin. Vi que tenía el potencial para hacerlo, pero era solo un niño que tenía la mente muy clara. Sabía perfectamente lo que quería", finalizó.