Pepe Mel se ha pasado de frenada. El técnico de la UD Las Palmas y ex del Betis fue cuestionado por 'La Gazzetta dello Sport' acerca de Dani Ceballos. Y es que el centrocampista andaluz podría recalar en el Milan. Ni corto ni perezoso, el madrileño realizó una llamativa comparación que ha llamado mucho la atención tanto en Italia como en España.

"Eso que voy a decir hay que tomarlo con cuidado, pero es una mezcla entre Pirlo y Gattuso. Conmigo jugaba de mediocentro, pero también puede ser un 10. Es uno de los que se deja el alma: si no le dan el balón, va a buscarlo", señalaba Mel.

"Los 45.000 del Villamarín no le agobiaban para nada, jugaba como un veterano. Siempre quería el balón y ahora no ha cambiado. A veces jugaba junto con Fabián, se complementaban perfectamente. ¿Un defecto? No marca muchos goles", afirmó respecto al centrocampista.

"Le aconsejé ir al Barça"

El Real Madrid fichó a Ceballos al poco de empezar a despuntar, pero no ha llegado a triunfar en conjunto blanco ni tampoco en el Arsenal. "La Premier tiene ritmos muy elevados para él. Dani funcionaría mejor en el Calcio, donde la calidad va por delante. Y él tiene de sobra: sería perfecto para el Milan. Convenció a Zidane con un gran partido en el Bernabéu, también lo quería el Barça. Yo le aconsejé ir al club culé, que se estaba renovando con Iniesta y Xavi al final de su ciclo, habría tenido más espacio. El Madrid con Modric, Kroos, Casemiro le ofreció menos oportunidades, pero él tiene nivel para jugar también con los blancos".

¿Intentará hacer caja el Madrid con Ceballos? Aunque la línea de mediocentros del conjunto blanco va cumpliendo años y hombres como Isco o James parecen tener contadas las horas en el Bernabéu, todo apunta a que el futuro del exjugador del Betis podría seguir fuera del Real Madrid. Novias no le faltan al andaluz, desde luego.