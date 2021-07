En Barcelona no se habla de otra cosa que no sea la renovación de Leo Messi por el Barça. En la entidad blaugrana siguen sin poder inscribir al astro argentino dos días después de que su contrato expirase de forma oficial y quedase sin equipo. El Fair Play Financiero es a esta hora su principal escollo -aunque no el único- para realizar la operación y la entidad que preside Joan Laporta negocia con el presidente de la Liga, Javier Tebas, una solución que le permita retener al '10'.

Debido a la pérdida de ingresos generados por el Covid, el FC Barcelona está obligado a hacer una profunda rebaja de su masa salarial para adecuarse a las reglas financieras de La Liga y en esta tesitura la cara prolongación contractual de Messi tiene un encaje muy complicado. Es por ello que el combinado blaugrana se encuentra en negociaciones con un Tebas que recalca que las reglas son iguales para todos los integrantes de la competición.

Este tema, no obstante, preocupa a ambas partes. La Liga quiere que Messi siga jugando en el campeonato español debido a los ingresos que genera su presencia, más si cabe teniendo en cuenta que en las últimas temporadas ha ido perdiendo estrellas como Neymar Jr. o Cristiano Ronaldo, que han emigrado a otras competiciones. Los próximos días son clave para la continuidad del futbolista, ya que los transatlánticos del fútbol europeo no están perdiendo la oportunidad de tentarle al encontrarse libre.