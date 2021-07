Javier Tebas, presidente de LaLiga, está al corriente de los problemas que tiene el FC Barcelona. Ahora mismo, lo que más preocupa en la ciudad condal es la renovación del astro argentino, Leo Messi. Y pese a que Tebas quiere que Messi siga en LaLiga, se mantiene inflexible en su decisión de que las normas están para cumplirlas.

Y la norma que debe cumplir el Barcelona es la del Fair Play financiero, que como explicó el presidente tras la reunión con Mateu Alemany, director general azulgrana, las normas son iguales para todos y se deben cumplir.

Tebas señaló que el club está lejos de cumplir con el Fair Play financiero y que "una cosa es pasarse el límite salarial y otra que puedan incorporar o renovar jugadores con la regla del 1x4, cada cuatro euros que no ahorran, un euro pueden incorporarlo”. Por eso, como señala el presidente de LaLiga, lo que debe hacer el Barcelona es vender jugadores para reducir su masa salarial.

“Si no hay salidas, es imposible”, explicó al programa ‘Jugones’ de laSexta, además de dejar claro que si no cumplen el Fair Play financiero, Messi no continuará en el Barça la temporada que viene. “No sé si Messi empezará la Liga con el Barça”, sentenció Tebas.

Lo que parece claro es que el argentino no comenzará la pretemporada con el Barcelona, la cual comienza el próximo lunes. Esto se debe a que Messi aún se encuentra disputando la Copa América y que el Barça debe solucionar sus problemas económicos antes de poder ofrecerle un contrato al jugador.