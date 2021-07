Tras la detención de Luis Filipe, ya expresidente del Benfica, a la espera de que sea interrogado y que se dicten las medidas cautelares, Rui Costa, el nuevo presidente, ya recibe sus primeras críticas.

Estas críticas son de Ricardo Araújo Pereira, cómico, comunicador e hincha del club. Este humorista duda que la nueva junta no estuviera al corriente de sus supuestas actividades y, en el caso de no ser conocedores de algo que sucedía tan cerca de ellos, no cree que estén capacitados para asumir una responsabilidad tan grande.

"Quien está en una junta directiva y al lado tiene un tipo que hace eso y no nota nada, es un tonto. ¿Puede un tonto dirigir el Benfica? Mi opinión es que quizás sea mejor no hacerlo. Incluso asumiendo que esta es la hipótesis más benévola, no sé si recomendaría a esta persona para que sea presidente. Ahora mismo es Rui Costa y toda la directiva que ha estado junto a Luís Filipe Vieira en estos años", explicó el Ricardo Araújo en el programa 'Governo Sombra' del SIC.