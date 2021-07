La misión del Barça en aligerar masa salarial pasa por decisiones drásticas. La prioridad es realizar un nuevo contrato a Leo Messi y hasta que su sueldo no entre dentro de los parámetros económicos del club no se podrá ejecutar. Sin embargo, Antoine Griezmann tiene cartel a nivel europeo y su salida del club coge forma de cara a este verano. El francés quiere triunfar en el Camp Nou, aunque no pondrá impedimentos si existe necesidad en darle salida, al atesorar un salario casi inasumible para el club.

No en vano, el delantero, tal y como avanzó SPORT, quiere elegir entre las opciones que llaman a la puerta de las oficinas culés. Griezmann ya está en el mercado y el propio futbolista lo sabe, pero quiere tener preferencia a la hora de escoger destino. Su prioridad es volver al Atlético de Madrid.

Pese a ello, la salida de Suárez al conjunto colchonero, que culminó con el colofón del título de liga, aún provoca recelo en las profundidades del club azulgrana, aunque se ha deslizado un posible intercambio entre el galo y Saúl Ñíguez, quien interesa al Liverpool.

No obstante, Antoine posee pretendientes suspirando por sus servicios. Chelsea, Juventus y los dos equipos de Manchester están pendientes del futuro del futbolista. Sin embargo, ninguno de los candidatos han realizado movimientos, mientras que el cuadro italiano se mantiene a la expectativa por si Cristiano Ronaldo se marcha de Turín.