Gerard Piqué fue el protagonista principal del streaming de Ibai Llanos correspondiente a la final de la Copa América. Entre múltiples asuntos, el central del Barça contó una anécdota que nunca salió a la luz y que no dejó a nadie indiferente.

"Nos dieron un día libre y los jóvenes queríamos salir un poco de fiesta. Estábamos en la sala VIP y le dije al camarero: "¿Cómo puedo hacer para poner el himno del Barça en el local? Era uno de los más grandes de Madrid...", comenzó relatando, mientras el resto de los acompañantes alucinaban con el testimonio del '3' azulgrana. Sin embargo, su discurso prosiguió.

"El camarero, un crack, me dijo: 'Coge la botella más cara que tenemos y la compras'. Entonces pedí un champán carísimo, estábamos casi toda la selección, también jugadores del Madrid. Me la trae y me pone otro himno, el de El Padrino, creo, pero cuando vio que iba en serio puso el himno del Barça. Hubo unos silbidos que no se han escuchado en el Bernabéu en la vida. Dedos levantados en todo lo alto, de locos... tuvimos que salir escoltados del local. Me lo pasé bomba", finalizó entre las risas de los que acompañaban a Ibai Llanos en su stream.