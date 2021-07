El flamante fichaje del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, visitó al web del club para dar sus primeras declaraciones oficiales y compartir sus sensaciones para esta campaña como nuevo jugador del club parisino. Consultado sobre su arribo al PSG, Ramos fue tajante: "No vengo aquí para vivir del pasado. Quiero empezar de cero con mucha humildad, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho compromiso, creo que es lo que mejor me define", apuntó.

Relacionadas Éste será el sueldo de Sergio Ramos en el PSG

"En el fútbol, al final, puedes ganar y perder. Pero que la conciencia siempre esté tranquila por haberlo dado todo", agregó Ramos, quien asegura que al club de la capital francesa le puede brindar "madurez, experiencia, trabajo duro, consistencia y sacrificios".

Explicando los motivos de su fichaje, el central de Camas no dudó: "Lo que más me ha llamado la atención de este club es la solidez y el hambre de ganar que tienen los jugadores. Ya han jugado una final de Champions y están muy cerca de poder ganarla. A mí eso es algo que me atrae. Sería un matrimonio perfecto. Es un sueño poder lograr mi quinta Champions y la primera para nuestro club".

Finalmente, Ramos hizo énfasis en el interés de defender a un club que va a por todas: "El Paris Saint-Germain es un equipo sólido, ya no es un proyecto a futuro. Es una realidad. Transmite una imagen de mucha seriedad, y tiene un juego que a mí me convence", destacó.