Iker Casillas no tardará en pedir explicaciones. En 2006, Florentino Pérez mantuvo una polémica conversación 'privada' tanto sobre Raúl González como del que fuera portero madridista y ahora trabajador del club. Por si fuera poco, al presidente blanco le volvieron a 'espiar' en 2008 rajando del que fue uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid.

“Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”, eran las palabras de Florentino sobre el actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación del Real Madrid.

“Pero esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine”, añadía sobre su relación con Sara Carbonero. "Casillas no tiene ni estatura, ni ve bien. El partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona... Llegó tarde y yo estaba allí, venía de hablar con su novia, habían discutido".