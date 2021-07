Un no parar. El Confidencial continúa publicando audios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atizando a diferentes personalidades de la historia del club blanco. Si antes se habían filtrado sus comentarios arremetiendo contra Casillas, Raúl, Cristiano Ronaldo, Mourinho o Coentrao; ahora le ha llegado el turno a Vicente del Bosque.

Los audios publicados publicados por el diario digital datan del 24 de mayo de 2006. "A Del Bosque no le ofrecen trabajo no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. El mundo del fútbol sabe que no es entrenador, joder. El gran problema es Del Bosque; Camacho es entrenador, no es de equipo grande. Lo del Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico... no sabe nada ¡es un zoquete!", sentenciaba Florentino.

Del Bosque se convirtió de manera definitiva en el entrenador del Real Madrid en 1999, tras dos brevísimas etapas en 1994 y 1996. Dirigió al equipo blanco durante cuatro temporadas, hasta 2003, y consiguió dos Ligas, dos Champions, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. "Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada", añadía Florentino Pérez en 2006.

En aquel entonces, el salmantino se encontraba sin equipo, tras una temporada dirigiendo al Besiktas. "Dicen que va a ir a la Selección ¿o qué? Ya lo que le falta a la selección es Del Bosque, ¿sabes?”, comentaba Florentino. Dos años más tarde se convirtió en el seleccionador nacional y en 2010 consiguió el primer y único Mundial de Fútbol de la 'Roja', mientras que en 2012 alzó la Eurocopa, la tercera de la selección.