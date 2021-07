Neymar erigió como el líder de Brasil durante una Copa América en la que finalizaron subcampeones. En el continente eran una de las favoritas al título y la segunda posición no resulta suficiente para muchos aficionados del país, que esperaban más de uno de los mejores jugadores del mundo. En la selección ya están buscando los culpables de este nuevo 'fallo' en el combinado nacional. Y el jugador del PSG es uno de los primeros señalados.

Ejemplo de ello es el ex futbolista brasileño Luís Müller, quien se alzó con el Mundial en el 94, que ha criticado al jugador del Paris Saint Germain por no tener en su palmarés un un trofeo individual: "Neymar está sobrevalorado. No vale todo el dinero que pagó el PSG por él porque nunca ganó un Balón de Oro", explicó.

Destacó, en cambio, a los dos futbolistas más destacados durante las dos últimas décadas: "Los grandes se cuentan con los dedos de una mano. Cristiano y Messi son grandes porque lo demostraron en el campo. Neymar se valora más fuera del campo que dentro". añadió.

Situó también por delante del brasileño a dos futbolistas con los que él compartió la Copa del Mundo y a quienes consider los mejores de los últimos años: "Ronaldo recién comenzaba, era un niño en el Mundial del 94 , así que si tengo que elegir al delantero más completo de Brasil, diría que el Careca. Muy fuerte, era un verdadero as”, finalizó.