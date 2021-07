Cuando el futuro de Wijnaldum parecía blaugrana, un giro de guion -y muchos 'kilos' encima de la mesa- lo hicieron cambiar de rumbo. Y no ha sido hasta hoy que el jugador neerlandés ha explicado los motivos por los que se decidió por el PSG en la televisión del club galo.

"Estaba al final de mi contrato y varios clubes se pusieron en contacto conmigo. Cuando vino el PSG, todo fue muy bien y rápidamente firmé", explicó.

Una de las claves fue el interés de Mauricio Pochettino, un técnico que ya se había fijado en él antes: "Pochettino ya se había dirigido a mí en su momento para fichar por el Tottenham, así que ya había tenido conversaciones con él. Todo el club me hizo sentir que me querían de verdad, así que eso también influyó mucho en mi decisión", aseguró.

Otro de los motivos por los que Wijnaldum acabó decantándose por el club parisino fue su estilo de juego: "En el Liverpool jugábamos un fútbol muy ofensivo. Jugar al ataque es una filosofía que me conviene y el PSG es un equipo que practica este fútbol", dijo.

Y como no podía ser de otra manera, el capitán de la 'oranje' también reconoció que llega con ganas de títulos. "He demostrado en los clubes en los que he estado que soy un jugador que quiere ganar. Tengo esa mentalidad de querer hacerlo siempre mejor, de aprender de mis compañeros y de mis entrenadores. Intentaré aportar esta mentalidad al equipo, e integrarme lo antes posible en la plantilla", aseguró en PSG TV.

"El PSG quiere ganar, es un club que ha progresado mucho a lo largo de los años, que ha jugado una final de la Liga de Campeones, que también llegó a las semifinales la temporada pasada. Creo que el proyecto es hermoso y estamos formando un equipo para cumplir estos objetivos", sentenció.