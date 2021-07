Mario Balotelli es casi tan conocido por su faceta futbolística como por la polémica. Dentro y fuera del verde ha sido siempre un bocazas y sus redes sociales generan más de un incendio. Pues bien, en su última publicación se ha pasado de la raya al cargar duramente contra la madre de su segundo hijo... pero también con todas las mujeres que leyeran su última 'stories' en la que se muestra visiblemente enfadado. El peligro de las generalizaciones es evidente. Este es su polémico mensaje:

"La legislación tendría que evitar que las mujeres que solo están interesadas en el dinero tengan hijos contra la voluntad de los hombres, con la única finalidad de obtener el beneficio del dinero. Es maldad pura, triste e inmoral. La familia nace gracias al amor y no por la conveniencia. Si estás soltera, te estás divirtiendo y no puedes mantenerte a ti misma, no utilices a terceros como si fueran un cajero automático; consigue un trabajo antes de tener hijos. Incluso si a veces la ley no es correcta, Dios lo es y el castigo será eterno".

Clelia, madre de su hijo Lion, le contestó a través de las redes sociales con claridad y dejando caer que ha pasado algo más entre ellos: "Soy una víctima física y mental de él, y nunca para, nunca respeta a las mujeres. Sólo miente".