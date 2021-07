El Sevilla va cerrando frentes abiertos... aunque todavía le quedan varios. El futuro de Jules Koundé o Diego Carlos está en el aire, aunque el club tiene la sartén por el mango ante posibles compradores. Son considerados titularísimos para Lopetegui y no se plantea su venta, aunque a una gran oferta no se le podría decir que 'no', ya se sabe. Por otro lado, la petición del técnico de fichar a Joselu se ha topado con el Alavés, muy reacio a facilitar la salida de su mejor jugador por mucho que éste se declare en rebeldía. Y aquí es donde entramos en materia con la primera gran operación del verano: Erik Lamela.

Se trata de un atacante al que le quedan pocas horas como jugador del Tottenham Hostspur. Los adinerados ingleses se han encaprichado de Bryan Gil, actualmente defendiendo los intereses de España en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El extremo, ya er un secreto a voces, ya puede ir preparando sus clases particulares de inglés para llegar más preparado a su nuevo equipo. El intercambio entre Erik Lamela y Bryan Gil llegará acompañado de una cantidad fija de 25 millones de euros. Con ese dinero, Monchi dispondrá de gran liquidez para afrontar nuevos fichajes. El centro de la defensa y la punta de ataque son las prioridades de cara a cerrar refuerzos inmediatos.

A todo esto, Lamela firmará hasta 2024 con el Sevilla, mientras que Gil lo hará hasta 2026 con los Spurs.