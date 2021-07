El pasado 22 de julio, Santi Cañizares sorprendió a sus seguidores anunciando que abandonaba Movistar+ después de 13 temporadas como comentarista. “Nuestros caminos hoy se separan. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia las personas que me permitieron tener un modo de vida que me generaba prestigio e ilusión.", escribió quien fuera el mejor portero de la historia del Valencia CF y uno de los mejores del mundo.

Ahora, una semana después, aprovechó su canal de Youtube para aclarar relativamente lo sucedido: "No ha sido decisión mía el no continuar en Movistar+. Me notificaron que habían cambiado de planes. Un nuevo director entra en la cadena y decide cambiar un poco las caras del canal y decide hacer cambios en los cuales yo no estoy", expresó Santi Cañizares en el vídeo.

"¿Me ha sorprendido o no? No voy a decir la verdad en este caso. Como no sé decir mentiras, pues corro un tupido velo a esa pregunta", dijo. "Incluso durante los 18 meses que tuve enfermo a mi hijo con un final trágico apenas falté cuatro o cinco fines de semana, creo recordar. Aunque no era fácil ponerse delante de una cámara, en una situación anímica complicada, yo sentía que tenía que hacer ese esfuerzo, sobre todo, por mi familia y también por la empresa. Y me siento orgulloso de haberlo hecho", expresó emocionado Santiago Cañizares.