Junior Firpo ha sido una de las ventas más sonadas del Barça en lo que llevamos de mercado de fichajes. El lateral abandonó el Camp Nou dirección a la Premier League, para recalar en las filas del Leeds United de Marcelo Bielsa a cambio de 15 millones de euros.

Su paso como blaugrana dejó más luces que sombras. Defendió la camiseta del Barça durante dos temporadas y no logró hacerse con un puesto en el equipo. En su primera temporada disputó 23 partidos, mientras que en la segunda sumó 18. En total, acumuló 21 titularidades, dos goles y tres asistencias.

"En Barcelona aprendí, porque jugué con muchos de los mejores jugadores en sus posiciones. Fue un gran aprendizaje", ha asegurado en una entrevista concedida Sky Sports. Al mismo tiempo, Firpo ha asegurado que "me frustré un poco porque quería jugar más y creo que lo merecía, pero no me dieron la oportunidad".

Firpo también se ha deshecho en elogios hacia Messi, con quien compartió vestuario en sus dos temporadas como blaugrana. "Es el mejor, es increíble. No solo en los partidos, también en los entrenamientos. Hace cosas que no le he visto hacer a nadie. Es el mejor jugador en la historia del fútbol", ha comentado.

Ahora, centrado en su nueva etapa en la Premier League, el lateral de 24 años da un salto en su carrera y espera poder ser una jugador importante en los esquemas de Bielsa. "Lo daré todo. Necesito jugar y estoy hambriento de poder jugar aquí; lo daré todo en cada partido", ha añadido.