Envuelto en rumores sobre su posible salida a Inglaterra, Cucurella ha señalado en una entrevista a RAC1 que no descarta su vuelta al FC Barcelona. Actualmente el jugador del Getafe se encuentra disputando los Juegos Olímpicos y no piensa en su futuro, pero igualmente no pudo no responder a una pregunta que le hicieron sobre su ex equipo.

"Le dije a mi agente que hasta después de los Juegos Olímpicos no quería saber nada”, explicó el futbolista a al periodista Gerard Romero, de RAC1, en una entrevista en Twitch.

"Si el Barça me llamase diría que sí”, señaló Cucurella mientras el Brighton inglés piensa seriamente en reclutar al español para su equipo.