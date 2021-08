Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios para explicar los motivos de la salida de Leo Messi, con el que se había alcanzado un acuerdo de renovación que finalmente no se ha podido ejecutar. De pie y aparentemente tranquilo, ha culpado a la "herencia" de no poder retener al futbolista y ha asegurado que ha tomado la decisión porque se niega a hipotecar parte de los derechos audiovisuales del club durante "medio siglo":

Herencia

"Desafortunadamente hemos recibido una herencia nefasta y eso ha hecho que la masa salarial sea del 110% de los ingresos del club. Sabéis que las normas que rigen la Liga española pasan por un fair play y nosotros no tenemos margen. Lo sabíamos desde que llegamos pero los números que hicimos después de la auditoria son mucho peores de lo que nos habían dicho y habíamos previsto en base a los números que nos dijeron oficialmente"

Nadie por encima de la entidad

"Hay unos contratos deportivos que están vigentes que no nos permiten tener margen salarial. Esto va unido al fair play, en esta Liga española el criterio del cash no se sigue y por eso no pudimos inscribir el primer contacto que habíamos pactado con Messi. Para tener este fair play el Barça debía estar a favor de una operación que comportaba una hipoteca por medio siglo de los derechos audiovisuales del club, y eso no estoy dispuesto a hacerlo por nadie porque tenemos una institución que tiene 122 años de historia que está por encima de jugadores, incluso del mejor del mundo al que estaremos agradecidos eternamente"

Emociones fuera

"El hecho de que él se quisiese quedar fue determinante. También agradecer a todos los que han negociado durante estos meses haciendo compatible el tema del fair play y todo haciéndolo compatible con que el jugador, que es el mejor del mundo, tenía otras propuestas. Al final te has de plantar y dejar las emociones fuera. Estoy triste pero convencido de que hemos hecho lo mejor para el FC Barcelona"

Legado

"Leo deja un legado excelente. Ha dejado huella y ha sido la referencia de la mejor etapa de la historia del Barça hasta hoy, pero espero que la podamos superar. Ahora empieza una nueva era y esto marca un antes y un después. Lo que tenemos hacia él es un agradecimiento eterno"

¿Posibilidades de revertir la situación?

"No quiero generar falsas esperanzas. Lo que sí que es cierto es que como es el mejor tiene otras propuestas y aquí había un tiempo límite. Él también necesita un tiempo"

El acuerdo frustrado

"Leo aceptó lo de dos años a cobrar en cinco años, creíamos que podía encajar en LaLiga, pero hay clubes que querían que se cumplan las normas lógicamente; de ahí pasamos a un contrato de dos años que él aceptaba; queríamos que el post Messi empezase dentro de dos años, pero se ha adelantado; queríamos su magia pero no pude ser. Desde la Liga se nos insinuó que aquello podría entrar pero tras un análisis dos dijeron que tampoco entraría del todo. Al final solo entraba si aceptábamos una operación en interés del FC Barcelona. Recibíamos un dinero pero hipotecábamos medio siglo los derechos de televisión y la entidad está por encima de jugadores y entrenadores"

Los otros jugadores

"El ratio que tenemos en el límite salarial es de 4-1, para entrar 25 de salario teníamos que liberara 100. Eso son muchos jugadores y mucha reducción. Se ha conseguido ya acuerdos con jugadores y los otros con los que estamos trabajando no es nada fácil. Algunos ya han reestructurado su salario en anteriores negociaciones y no es sencillo"

¿Y por que hay fichajes?

"¿Por qué caben Kun, Menphis o Emerson? Porque son jugadores que han venido aceptando unas condiciones salariales que son de agradecer"

Puede ser reversible

"No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido. Los acuerdos han finalizado porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial

Operación que proponía LaLiga y reto institucional

"Hay otros aspectos de esto de la venta del 10% de Laliga que no vemos claro, pero la motivación es máxima. Estamos más motivados que nunca. A todos se os va a exigir un gran nivel y asumimos el reto. Esto lo tenemos muy claro"

Sin homenaje ahora

"En estas circunstancias de COVID no podemos hacer el homenaje que toca pero lamentablemente las circunstancias son las que son y es un motivo de tristeza, pero se han de preservar los intereses o el patrimonio de la entidad"

Decisión

"La cosa progresaba adecuadamente. Teníamos un acuerdo que el jugador aceptó. Pero llega un momento que hay que plantarse. No se podía seguir adelante y teníamos que tomas una decisión y la he tomado"

¿Y ahora qué?

"Si se hace esta operación la Liga entraba un dinero y teníamos un 15% más de margen de salarial, pero tampoco nos arreglaba el tema. Ni sin Leo tenemos margen..."