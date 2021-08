Ronald Koeman publicó este sábado un mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de Leo Messi. El holandés ha tenido a Leo a sus órdenes durante una temporada en el FC Barcelona y ha elegido una imagen suya abrazando al crack argentino para mandarle un sentido mensaje.

Koeman no solo ha dejado un mensaje para Leo sino que como siempre, no dice una palabra sin sentido, ha querido calificar de "difícil de comprender" que Leo Messi no siga siendo jugador del Barça.

Este es el mensaje que dedicó Koeman al argentino: "Aún es difícil entender que ya no jugarás en el Barça. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro club Leo Messi. Realmente disfruté la temporada completa que trabajamos juntos. Estoy impresionado con tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. Te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo lo mejor a ti y a tu familia".