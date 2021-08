LaLiga, que tras la aprobación la semana pasada de su acuerdo con CVC por parte de la Comisisón Delegada va a someterlo ahora a votación entre los clubes, está dispuesta a seguir adelante con la operación de venta de derechos audiovisuales pese a la negativa y las amenazas de Real Madrid y Barcelona, pero no solo eso. Según ha desvelado 'El Confidencial', el proyecto de Tebas pasa ahora por crear con la aquiescencia del fondo una empresa 'Over the top' que sería una televisión propia y que evitaría tener que pasar por un operador externo para comercializar las imágenes del campeonato español.

El proyecto, que no sería de aplicación y desarrollo inmediatos, será lanzar una televisión propia al estilo DAZN en la que emitirían sus productos. De ese modo pagando una cantidad se podría acceder directamente a los contenidos de LaLiga por 'streaming' sin tener contratadas por ejemplo las plataformas de Movistar y Orange, que son las que tienen ahora los derechos. Con eso se buscaría por un lado que el dinero llegase directo a LaLiga sin intermediarios y que se pudiese reducir el coste final del producto para el usuario.