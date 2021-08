De momento no está aprobado el acuerdo de LaLiga con CVC, de hecho el Madrid quiere frenarlo, cosa que no ha gustado ni a Tebas ni a muchos clubes. El club blanco se encuentra en una guerra abierta con LaLiga, lo que puede perjudicar a muchos clubes españoles que se encuentran en la tesitura de no saber si van a poder inscribir a sus nuevos fichajes.

Y es extraño porque son siete los clubes que de momento no han inscrito a sus nuevos fichajes, y entre esos equipos se encuentra el Real Madrid. Es decir, el club blanco no ha inscrito a Alaba. Los otros clubes son Barcelona, Valencia, Levante, Betis, Celta y Granada.

Tras la marcha de Messi no se han acabado los problemas para el Barcelona. Es más, el Barça intentó acelerar el pacto entre LaLiga y CVC para así tener ingresos y poder inscribir a Messi. Pero no solo eso, porque si no reciben ayuda económica o no venden jugadores ya no van a poder inscribir a Depay, Agüero, Eric García... para el arranque liguero.

En el caso del Valencia aún tiene que haber salidas, pero la ‘buena’ noticia es que por el momento solo han realizado un fichaje, lo que significa que solo Alderete no ha sido inscrito. Por parte del Levante, los granotas ya han presentado a sus nuevos fichajes con la incognita de cuando podrán ser inscritos.

Además, el Levante tiene algo en común con el Betis, Celta y Granada, ya que los cuatro se encuentran en la misma posición. Todos ellos han realizado tres fichajes, y de momento se encuentran a la espera para saber a cuantos jugadores van a tener que vender para así poder inscribir a sus jugadores.