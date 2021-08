La asamblea extraordinaria de clubs ha aprobado el acuerdo entre LaLiga y el Fondo de Inversiones CVC por abrumadora mayoría (38 votos a favor).

Únicamente cuatro equipos han votado en contra, el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club y un equipo de segunda, el Real Oviedo. Una modificación de última hora ha hecho finalmente posible el acuerdo y es que la fuerte oposición de los grandes clubes del fútbol español había dejado el acuerdo completamente en el aire.

El CVC ha aceptado no negociar dentro de su 10% con los derechos audiovisuales de los clubes que han votado en contra, es decir, dejando fuera del acuerdo a los dos grandes clubes, FC Barcelona y Real Madrid, a cambio de no perder el acuerdo.

En un inicio, el fondo CVC Capital Partners puso una condición indispensable a LaLiga para cerrar el acuerdo, contar con el apoyo de los principales clubes de LaLiga. Eso significa que los clubes en contra, Real Madrid y FC Barcelona, no cobrará nada de los 2.700 millones que ofrece el acuerdo a cambio de que CVC no tenga ninguna influencia, presente o futura, en sus derechos ni en sus ingresos.

¿Qué ocurre con el dinero del acuerdo CVC-LaLiga del Real Madrid y el Barça?

Los 300 millones que recibirían tanto el Real Madrid como el Barça se quedarán sin tocar, por si en algún momento cambiasen de opinión, y durante el acuerdo, CVC podría negociar con el 10% del volumen de negocio sin incluir nada de los equipos que voten en contra.

Si bien es cierto que el acuerdo permitirá inyectar 2.700 millones de euros a los clubes de LaLiga, un salvavidas muy necesario, también los excluye de participar ahora o en un futuro en otras competiciones como por ejemplo la Superliga. Además, este acuerdo implica que el Fondo de Inversiones CVC tendrá una participación minoritaria del aproximadamente el 10% del capital de la sociedad 'LaLiga Impulse'. Real Madrid y el FC Barcelona se han mostrado en contra de este acuerdo. Tanto es la Junta Directiva del Real Madrid C. F. acordó por unanimidad ejecutar acciones legales tanto civiles como penales contra el presidente de LaLiga, don Javier Tebas Medrano, por el acuerdo.

La Real Federación Española de Fútbol anunció ayer en un comunicado su oposición al acuerdo entre LaLiga y CVC. La entidad presidida por Luis Rubiales argumenta su oposición al acuerdo "por razones legales y por razones económicas, dado que se gravan intensamente los derechos de los clubes y SADs para los próximos cincuenta años a cambio de una cantidad de dinero poco significativa".

La respuesta de Tebas a los clubes que se negaron LaLiga Impulso

"A Real Madrid y Barcelona no les interesa una liga potenciada, no le interesa que sus clubes se rearmen y mejoren. Habrá que recordar que al Barcelona le correspondían 270 millones... no le vendrían mal, creo. Las últimas decisiones que están tomando se notan. Han votado en contra en clave Superliga, no es un problema el acuerdo con CVC", afirmó Tebas sobre los dos 'grandes' de LaLiga. Además, Tebas insistió una y otra vez: "LaLiga no cede nada. CVC no tiene ningún derecho de nada."