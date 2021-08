Martin Braithwaite ha empezado de la mejor manera la temporada con un doblete y una asistencia ante la Real Sociedad. De esta manera, el delantero muestra que puede ser importante en este Barça de Koeman, pero si quiere seguir deberá renovar.

Braithwaite cuenta con la confianza del técnico culé, cosa que el delantero percibe de su parte, pero no de la del club. El danés está molesto con el club y no sabe qué hacer. El Barça le ha empujado a salir y le ha llegado a ofrecer a varios equipos. Pero no solo está dolido por haber sido ofrecido a otros equipos, sino también por el hecho de quitarle el dorsal ‘9’ para dárselo a Memphis.

Ahora el delantero se ha revalorizado y considera que se le debería de subir el sueldo pese a que la situación económica del club no sea la mejor. Y es que tras hacerse una buena Eurocopa Braithwaite se considera como titular en el 11 de Koeman. Por eso, un mejor trato y la mejora salarial son las condiciones del futbolista.

El jugador no va a montar un escándalo con el trato del club, pero sí que le gustaría que le comenzaran a valorar y la mejor manera de demostrarlo es con una mejora de sus condiciones laborales. En el caso de que el Barça le niegue un nuevo sueldo al delantero, pedirá abandonar el club, cosa que no les parecería mal. Pero la idea de Braithwaite es la de que si sale del Barcelona sea con carta de libertad, pues el trato de los catalanes no ha sido el mejor hacia él.