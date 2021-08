El fichaje de Messi ha traído mucha tela en París, y consigo a arrastrado comentarios y opiniones tanto positivas y negativas del equipo. Una leyenda del país como Thierry Henry quiso analizar la situación a la que debe enfrentarse ahora Mauricio Pochettino con el equipo que dirige.

El equipo cuenta ahora en sus filas a jugadores de calibre mundial como Leo Messi, Neymar, Mbappé, Di María, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Verratti, Icardi... y así hasta toda la plantilla. El máximo goleador de la Selección Francesa también ve inconvenientes en este equipo, donde advierte al técnico argentino que el equilibrio es lo más importante.

"En un momento, siempre hablamos de grandes jugadores, atacando, avanzando. Pero tiene que haber un equilibrio. Hablamos del equipo en el que jugué en el Barça, pero la gente se olvida de recalcar que no llevamos muchos goles. En general, los equipos que no llevan muchos goles no están lejos del título, ni siquiera de la Champions", aseguró Tití.

A donde quiere llegar el francés es que en un equipo con tantos jugadores de ataque y con tanta calidad, Pochettino no debería dejarse llevar en los onces, y apostar por alineaciones fuertes, consolidadas y estructuradas, es decir, no ver un once con seis atacantes y cuatro defensas.

"Cuando tienes jugadores sobrehumanos, se vuelve un poco más fácil pero cuando veo cómo está evolucionando París en este momento ... se llevan un poquito demasiados goles para mi gusto para poder ir un poco más allá. Es cierto que faltaron jugadores pero el equilibrio es lo más importante", sentenció el francés.