El 'Papu' Gómez, mediapunta argentino del Sevilla, se deshizo en elogios hacia Leo Messi en unas declaraciones a 'Marca'. El ex del Atalanta se refirió al liderazgo del ahora jugador del PSG e incluso reveló una anécdota de la final de la Copa América. "Messi es un líder absoluto, me hizo llorar con su charla en la final de la Copa América", dijo.

"Leo es el más normal y simple de todos nosotros. Te puedo asegurar que es el tipo y el compañero más común que hay. Pero lleva el apellido Messi y muchos creerán que se comporta de manera diferente. Ojo, es un líder absoluto, es un capitán con todas las letras. Porque lo demuestra, porque da el ejemplo. Siempre lo quieren comparar con Diego, quieren que grite y que se pelee, y Leo no es así. Pero si lo tiene que hacer puertas adentro, lo hace. Lo que pasa es que Leo no lo va a sacar a la luz nunca y no va a vender humo. Cuando se tiene que enojar y te tiene que decir algo, te lo dice entre cuatro paredes", explicó sobre la forma de comportarse del rosarino.

Sobre la marcha de Messi al PSG, el sevillista no ocultó que le sorprendió. "Sí, claro, me sorprendió como a todos. Fue una revolución para el fútbol, fue algo histórico que va a quedar para siempre. Todos nos vamos a acordar del día en el que Leo se fue a jugar al Paris. Nadie se lo esperaba, supuestamente estaba todo arreglado para seguir en el Barca y de un día para el otro se tuvo que ir a Paris", expuso.

Preguntado por si la ausencia de Leo abre la lucha por la Liga, el 'Papu' consideró que sí. "Que Leo ya no esté nos da un poquito de aire a los demás. Leo por lo menos hacía 15-20 puntos él solo. Con Leo sabés que tienes siempre la carta ganadora. Entonces, si los demás compañeros no están bien, él en cualquier momento puede encenderse y hacer un desastre. Barcelona seguirá siendo un top, y también están el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero si no está el número uno, los demás pasamos a tener un poquito más de opción", dijo.