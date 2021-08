El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha erigido en portavoz de la actualidad deportiva del equipo y ha puesto en la rampa de salida a Umtiti y Pjanic, que tienen "muy complicado" jugar, mientras que ha defendido a Braithwaite y Coutinho y ha calificado de "decepción" lo que sucede con Ilaix Moriba, apartado porque su entorno prefiere el dinero a jugar.

"Nos sobran jugadores. Si contamos a los que tenemos con lesiones, como Dembélé, Agüero, Mingueza y Ansu Fati, pues hay demasiados jugadores. Umtiti y Pjanic tienen muy complicado tener minutos, la decisión final es del jugador pero tienen una situación complicada, sí", manifestó en rueda de prensa, antes de medirse al Athletic Club.

Así, confirma en público que no cuenta ni con el central ni con el centrocampista, que no han entrado en las dos primeras convocatorias para LaLiga Santander. Situación contraria a la de Martin Braithwaite, que parecía estar también en la rampa de salida pero, la lesión de Agüero y su doblete ante la Real Sociedad, pueden haber cambiado la situación.

"Si hay un interés por un jugador, lo escuchamos. Pero creo que Martin es un jugador que nos va muy bien, juega en diferentes posiciones arriba y demostró el otro día que es importante. Siempre he dicho que me encanta trabajar con él, es un jugador muy disciplinado, acepta su rol de no jugar siempre; es perfecto. Por mí tiene que quedarse", aseguró.

Y también cuenta con Coutinho. "Philippe está fuera porque necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de volver. Cuento con él, puede ser importante para el Barça. Ha tenido una lesión que duró más de lo esperado pero de verdad que sí que cuento con Coutinho para esta temporada, sí. Hemos perdido goles con Messi, hay que buscarlos en otros jugadores y Coutinho es uno de ellos", reconoció.

Por otro lado, sorprendió al anunciar que Pedri jugará en San Mamés y que después tendrá dos semanas de vacaciones, mínimo, perdiéndose el partido contra el Getafe. "Llevamos un tiempo de pensar qué es lo mejor para Pedri. Decidimos que juegue mañana, y a partir de entonces tendrá dos semanas de vacaciones para no entrar en noviembre con problemas físicos", apuntó.

"He hablado con Luis Enrique, son decisiones de ellos que yo no puedo explicar. Pero nosotros le daremos dos semanas de vacaciones a Pedri porque las necesita, es imposible aguantar tantos torneos", ahondó en este sentido, en una indirecta para el seleccionador nacional y la RFEF, después de que Pedri enlazara la Euro 2020 con los Juegos Olímpicos y apenas tuviera descanso desde el verano pasado.

En cuanto a Gerard Piqué, tranquilizó a los barcelonistas. "Me ha sorprendido la alarma de Piqué de ayer, tuvo pequeñas molestias en el entreno pero no es nada, ha entrenado normal este viernes y está disponible para jugar. Ter Stegen ha hecho parte del entreno con el grupo, se ha recuperado bien pero necesita entrenar más", señaló también sobre el guardameta alemán.

A nivel personal, tras cumplirse este jueves su primer año como entrenador blaugrana, se mostró encantado. "Estoy donde quiero estar, me encanta ser entrenador de este club y sé que estar en clubes muy grandes tiene más presión. Hay buena actitud, buena atmósfera en el equipo y es un placer trabajar aquí. Sé que todo depende de ganar, lo sabemos y no hay ningún problema en este sentido", se sinceró.

En cuanto al choque en San Mamés, lo ve complicado. "Sabemos que siempre es un partido complicado, en un campo complicado. El Athletic ha mejorado, llevan una pretemporada de seis semanas y han podido trabajar bien, y mucho. Se notó el otro día, es un equipo fuerte que juega con su sistema. Sabemos lo que nos vamos a encontrar", reconoció.

Decepción con Ilaix Moriba

Koeman fue contundente sobre la situación del canterano. "Hablé con Ilaix hace unas semanas, más como persona que como entrenador del Barça. Su situación para mí es horrible. Es un jugador joven de 18 años, ha tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo, es futuro del club y está en una situación que no juega, que no está con nosotros", lamentó.

"Sé de parte del club que (entorno Ilaix Moriba) quiere ofrecer al jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante, es jugar partidos. Ese fue mi mensaje. Pero el jugador, con su gente, decidieron diferente. Estoy decepcionado por eso, porque creo que para alguien de 18 años el dinero no debe ser lo más importante", apostilló. De momento, el pulso entre club y jugador es para que renueve o se marche traspasado, pero sin jugar hasta llegar ese momento.