Pablo Longoria, exdirector deportivo del Valencia CF ahora en el Olympique de Marsella, ha asegurado tras la invasión de campo con agresiones por parte de los ultras locales que se produjo en el partido Niza-OM que tomaron la decisión de no seguir jugando en contra de lo que dictaba la organización porque a él personalmente el árbitro le admitió que la seguridad no estaba garantizada: "La Ligue 1 decidió que debía reanudarse, pero nosotros hemos decidido por la seguridad de nuestros jugadores agredidos durante la invasión de campo, no reanudar el partido ya que la seguridad de nuestros jugadores no estaba garantizada. Es la segunda vez que nos pasa, pues ya lo sufrimos en Montpellier y entonces aceptamos la decisión de reanudar el partido. Pero lo que ha sucedido aquí hoy es inaceptable y debe marcar un precedente en el fútbol francés. El árbitro nos apoyaba y reconoció ante Jorge Sampaoli y ante mí que la seguridad no estaba garantizada, pero la decisión de reanudarlo la ha tomado la Ligue 1 por motivos de orden público. Para nosotros es inaceptable y por eso hemos decidido no volver al campo y regresar a Marsella".