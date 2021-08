La edición 2021 del COTIF ya suma dos jornadas y todos los equipos han presentado sus armas sobre el verde. Uruguay y Levante protagonizaron el último partido de la segunda jornada, que se jugó bajo la lluvia desde mediados de la primera mitad. Los granotes se plantaron en el campo con un sistema 3-5-2 y no escondieron sus intenciones de hacerse con el ritmo del partido a base de toques. Sin embargo, sus rivales también tenían un plan claro. Tejieron una telaraña de presión finalizada a base de acciones de ataque fulgurantes. Y el despliegue físico de los celestes –que jugarán todo el torneo con casaca blanca- dio su primer fruto en el minuto 6. Anderson Duarte disparó cruzado y perforó la red blaugrana tras una notable maniobra. Nacido en 2004 y enrolado en las filas de Defensor, es un pelotero ambidiestro que ayer destiló calidad y garra. Podría optar sin problemas a formar parte del 11 ideal del torneo.

El gol inicial de los ayer locales influenció de forma clara en el metraje del partido. El Levante empezó a tocar y tocar y los uruguayos decidieron esperar agazapados su oportunidad. Los arreones del conjunto valenciano no conseguían su objetivo. El marcador no se movía. Y el tiempo pasaba. En el minuto 11 un taconazo del 9 del Levante era lo más destacado del momento. El organizador granota Joan Gallego era el primer amonestado del partido por una fuerte entrada. Un par de jugadas embarradas en el área charrúa –con muchas piernas por en medio- se saldaban sin resultado para los atacantes valencianos. Los de Orriols seguían triangulando y tocando rápido, pero sus acciones no se traducían en llegadas claras al área contraria. De hecho, una falta directa lanzada por un jugador uruguayo era la acción más destacada en el 16’, con el esférico lamiendo el larguero. El árbitro optaba por dejar jugar. Era un partido al que le quedaba mucho por contar.

Dos minutos después –en el 18’- el levantinista Jesús remataba un córner y su testarazo se iba por poco. En el minuto 23’ llegó el segundo gol charrúa que cerró el encuentro. Anderson Duarte se aprovechó de una indecisión entre el portero y la defensa rival y volvió a perforar la red.

El Levante lo siguió intentando, con Younes de estilete derecho, pero no logró superar al portero contrario. Tras unos relámpagos que iluminaron el horizonte, la lluvia llegaba para quedarse. El Levante lo intentaba a base de latigazos, pero el marcador no cambiaría ya.

Insistencia levantinista tras el descanso

Con 2-0 a su favor, Uruguay tenía claro el plan de partido en la segunda mitad: mantener el marcador y esperar a que llegara alguna ocasión a la contra. El Levante, por su parte, decidió hacer un “all-in” desde el inicio de la segunda mitad y salió a por todas. El enésimo centro de Younes llegaba a José Pérez, que no conseguía rematar de tacón en el 43’. El agua ya arreciaba, pero el césped de Els Arcs la filtraba sin problemas. El once valenciano era dueño y señor del esférico y la escuadra sudamericana esperaba agazapada. Un córner endiablado en el 13 de la segunda mitad se complicaba para el portero Facundo Machado y su compañero Pablo Furtado se marcaba un derechazo que no llegaba al fondo de la red por poco.

Uruguay seguía esperando en su campo y renovaba su delantera para aumentar la presión arriba. Las jugadas del Levante se sucedían, como un tiro a bocajarro de Cambra, pero los goles no llegaban. Poco a poco, la resistencia numantina de los uruguayos superaba cada una de las jugadas de mérito de los rivales. Muchas voces citan al conjunto de Diego Andrés Demarco como el rival a batir en la edición de este año. El Levante plantó caro y lo intento a través del control del balón. Sin embargo, en el fútbol mandan los goles. Y los dos de ayer cayeron del lado uruguayo.

Ficha técnica:

Uruguay: 1- Facundo Machado, 2- Ramiro Recoba, 13 - Adan Matturro, 4 - Ulises Márquez, 5 - Germán Barrios, 6 - Rodrigo Cabrera (3 - Germán Peralta 65’), 7 - Anderson Duarte (17 - Eduardo Correa, 55’), 8 - Martín Suárez, 9 - Nicolás Siri, 10 - Pablo Furtado (20 - Matías Abaldo, 74’), 11 - Joaquín Lavega (19 - Rodrigo Rey, 55’)

Levante UD: 13- Alejandro Primo, 10 - José Cambra (20 - Dalmau 63’), 3 - Marcel Céspedes, 4 - Àlex Alonso, 5 - Jorge Cabello (16 - Pulpón 63’), 9 - José Pérez (17 - Andrés 63’), 11 - Younes Saifi (8 - Xavi 63’), 12 - David Sellés (7 - Juanmi 63’), 14 - Jesús Martínez (15 - Juande 63’), 21 - Kirian Ramírez (8 - Javi 63’), 22 - Joan Gallego (6 - Hugo Redón, 72’).

Goles: 1-0. M. 6: Anderson Duarte; 2-0. M.23: Anderson Duarte.

Árbitro: Baño Soler, Francesc. Amonestó a Facundo Machado, Rodrigo Cabrera, Martín Suárez y Anderson Duarte de Uruguay y a Joan Gallego del Levante UD.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 1.000 personas. Segunda jornada de la 37ª edición del COTIF.