No habrá partidos el lunes en la jornada antes del tradicional parón de selecciones de principios de septiembre. Real Madrid y Barcelona buscan reponerse de sus empates del fin de semana anterior ante Betis y Getafe, respectivamente. Por su lado, Atlético de Madrid y Sevilla quieren seguir siendo líderes y los únicos equipos que no han cedido ni un punto en el arranque de LaLiga Santander. Por abajo, Getafe, Alavés y Rayo tienen como objetivo sumar sus primeros puntos.

Dos equipos con recorridos paralelos en las dos últimas temporadas en Primera y en Segunda, Mallorca y Espanyol, se enfrentarán este viernes en el estadio Son Moix. Bermellones y blanquiazules van de la mano en sus respectivas trayectorias deportivas e, incluso, ascendieron este año de manera directa empatados a puntos (82). El choque llega con ambos equipos invictos en el regreso a LaLiga. El Mallorca es quinto con 4 puntos -ocupa puesto europeo- tras el empate ante el Betis en Son Moix (1-1) y la victoria en Mendizorroza frente al Alavés (0-1). El Espanyol encadena dos empates ante el Osasuna (0-0) y Villarreal (0-0).

El Valencia puede encararmarse este viernes al liderato provisional de LaLiga Santander si bate en su feudo al Alavés. Los chés podrían contar con el debut de su último fichaje, el delantero brasileño Marco André, para mejorar su puntería, ya que sus dos únicos tantos esta temporada han llegado desde el punto de penalti. Además, José Bordalás también espera contar con Maxi Gómez. En cuanto al Alavés, no podrá contar en defensa con el sancionado Rubén Duarte, que fue expulsado frente al Mallorca. El equipo vitoriano es uno de los tres que aún no ha logrado puntuar esta temporada y aspira a romper su mala racha.

Celta de Vigo y Athletic Club buscarán este sábado en Balaídos su primera victoria de la temporada, con cambios en ambos equipos y la falta de gol como asignatura a superar tras marcar un sólo tanto en las dos primeras jornadas. Al ilusionante proyecto de Eduardo Coudet le está costando arrancar y el Celta ha perdido esa chispa que lo caracterizó en el tramo final del pasado campeonato. El Athletic intentará plasmar con su primera victoria de la temporada las buenas sensaciones ofrecidas hasta ahora en un curso que ha arrancado para los rojiblancos con dos empates, sin goles en Elche y a uno frente al Barcelona San Mamés.

El Elche, que aún no conoce la victoria esta temporada, intentará poner freno este sábado de la mano de sus últimos fichajes, Darío Benedetto y Omar Mascarell, a la racha de un Sevilla embalado, que cuenta sus partidos por victorias, lo que le ha llevado a ser líder de la competición. El conjunto ilicitano buscará sus primeros goles del curso para dar la sorpresa ante un rival sobrado de talento ofensivo y con una gran profundidad de plantilla que pretende marcharse al parón de selecciones en lo más alto de la tabla.

El Levante visita a la Real Sociedad consciente de la necesidad de ofrecer su mejor versión para puntuar en Anoeta ante un rival que llega con el refuerzo del delantero noruego Alexander Sorloth y que aspira a su segundo triunfo consecutivo en el Reale Arena, después del conseguido ante el Rayo Vallecano la pasada jornada. El capitán Mikel Oyarzabal está de dulce, ha logrado el gol en los dos primeros partidos de Liga, sigue infalible desde el punto de penalti y en un óptimo estado de forma. Pero pese a la dificultad del rival, el Levante viaja a San Sebastián en pos de un triunfo que sería el primero de la temporada tras tres igualadas.

Mientras se apura el mercado y el nombre del francés Kylian Mbappé copa la atención con un fichaje que reactiva al Real Madrid y el poderío de LaLiga, el Benito Villamarín acoge un duelo con puntos importantes entre Betis y Real Madrid, con sus plantillas intentando aislarse de la vorágine tras un inicio irregular de temporada. Si no quiere ver como el Atlético de Madrid y el Sevilla abren brecha a la tercera jornada, el Real Madrid debe reaccionar a su primer tropiezo, el empate cedido en la visita al Levante. En el caso de la formación bética, dos empates a un tanto, el de la primera jornada en Mallorca y en la segunda como local ante el Cádiz, no dejan buen sabor de boca.

El Barcelona aún no se ha zafado de la sombra de Messi y busca superar un poco más al argentino con un triunfo ante el Getafe de Michel, que viene de perder sus dos primeras citas en LaLiga Santander. Los madrileños quieren salir de las últimas posiciones de la tabla y sumar sus primeros puntos ante un conjunto culé que quiere darle una alegría a su afición y hacerse fuerte en el Camp Nou.

El Cádiz no está convenciendo en el arranque de Liga y busca cambiar esas sensaciones ante un Osasuna que ha dejado un buen juego que no se refleja en los dos primeros resultados. Gran parte se explica porque los navarros aún no han marcado ningún gol esta temporada. Buscarán cambiar esta dinámica en el estadio Nuevo Mirandilla, cuyos aficionados quieren respirar y ver a los gaditanos convencer sobre el campo y en el marcador tras su empate 'in extremis' ante el Levante y el punto que rascaron en Sevilla ante un Betis que empezó perdiendo.

Se vivirá un duelo de urgencias en Vallecas en la tarde del domingo. El Rayo quiere darle una alegría a su afición sumando los primeros puntos en la máxima categoría del fútbol español ante un Granada que aún no ha encontrado el brillo de las campañas anteriores. Los de Iraola sufrieron una dura goleada en el Pizjuán en la primera jornada y también se vieron superados por la Real Sociedad el siguiente fin de semana. El técnico vasco recupera a Luca Zidane, que fue expulsado en el debut ante el Sevilla. Los andaluces sí han inaugurado su casillero, pero solo suman dos puntos gracias a dos empates ante Villarreal y Valencia.

El vigente campeón no ha dado tregua en el arranque de la temporada y suma seis puntos de seis posibles (los mismos que el Sevilla) gracias a sus triunfos ante Celta y Elche. Los de Simeone quieren seguir agarrados al liderato, pero no lo tendrán fácil ante un Villarreal siempre peligroso. El submarino amarillo ha empezado cauto con dos empates a cero ante Granada y Espanyol. Gerard Moreno, máximo goleador nacional la pasada campaña, quiere estrenar su casillero ante uno de los actuales pichichis: Ángel Correa.