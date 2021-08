Emocionantísimo derbi autonómico entre Villarreal y Levante que decayó del lado de los ‘groguets’ por un apretado 3-2. Loco por momentos, intenso desde el minuto uno y con muchas idas y venidas, el partido no defraudó a nadie. Con el triunfo, el conjunto castellonense depende de sí mismo para hacerse con un hueco a en la final. Le vale tanto una victoria como un empate ante Uruguay, el teórico favorito para alzarse con esta edición del COTIF. Quien ya ha dicho adiós es el Levante, que se marcha de l’Alcúdia sin siquiera haber ganado un solo partido.

La primera ocasión llegó muy pronto para el Villarreal, con una intercepción de Joan Torrents, que no dudó en armar el disparo desde lejos, aunque su chut se fue desviado. Salió, precisamente, muy dominante el submarino amarillo en los primeros minutos, pero el Levante respondió con una oportunidad todavía más clara. José Pérez, recibió de espaldas y con un control a la media vuelta, se deshizo de su defensor para encarar al portero levantinista, que le ganó el mano a mano. Y acto seguido golpeó de nuevo el Villarreal, por partida doble. Carlos Segura se la cedió, a la derecha, a Robert Carril, que tras recortar se sacó un latigazo que se marchó fuera. Como lo hizo también el remate de cabeza de Torrents a centro de Rubén Bonachera, desde el costado izquierdo. Fue un arranque de partido muy frenético. Lo intentó de nuevo Torrents al hacerse con un balón suelto frente al área, pero su lanzamiento con la izquierda fue muy flojo y fácil de atajar para Iván Biarge. Pero cuando el Levante tuvo la ocasión de hacerse con la pelota y mantener la posesión se adelantó en el marcador gracias a que José Cambra estuvo más listo que nadie al hacerse con el rechace a una espléndida parada de Nacho Nicolau a tiro de Hugo Redón. Y cerca estuvo de llegar el segundo tras una conducción de José Pérez que, tras entrar en el área escorado a la derecha, lanzó un trallazo que rebotó con fuerza en la escuadra. Pero lo que sí ocurrió fue el empate. Una cabalgada potentísima de Carlos Segura por la derecha, a la contra, acabó en un pase de la muerte que Torrents no desperdició. Tras varios minutos sin ocasiones, tuvo una clarísima Emiliano García al hacerse con un mal despeje de la zaga levantinista. Un minuto después, el submarino completó la remontada gracias a una gran apertura de Carlos Segura hacia la izquierda, donde le doblaba el lateral, Rubén Bonachera, que entró al área sin oposición y cruzó el balón hacia donde a Bierge le fue imposible llegar.

Tras el descanso, el duelo no perdió en intensidad y fue un auténtico correcalles. Un partido de ida y vuelta. El Levante quiso llevar el peso del encuentro, pero se encontró con un tempranero 3-1. Mariano Beunza, que había entrado de refresco, se recorrió la banda derecha y fue ganando terreno hacia el centro, desde donde vio la entrada desde atrás de Carlos Segura, que aunque parecía que se la había quedado el balón atrás llegó a lanzar desde lejos. Biarge no la detuvo. No obstante, redujo distancias un par de minutos después el Levante gracias al penalti que transformó Joan Gallego. El parón para hidratarse y los cuatro cambios dieron alas a los ‘granota’, que tuvo el empate con un disparo al palo del recién ingresado en el terreno de juego Javier Martí. Tras unos minutos de idas y venidas, el Levante tuvo el empate en un mal despeje de Nacho Nicolau, que le cedió el balón a un rival, a Martí. Este puso el balón al corazón del área pero no halló remate certero.

El tiempo se consumía y el cuadro azulgrana se mostraba impotente por momentos y consciente de que se iba a despedir del COTIF sin siquiera ganar un partido. En esas, el Villarreal estuvo cerca de ampliar su ventaja con un lanzamiento lejano de Sergio Hinojosa, que se fue alto. La última fue para el Levante, que en una jugada a balón parado con varios cabezazos que Nicolau atajó con muchos problemas.

Ficha técnica:

Villarreal CF:

1- Nacho Nicolau

2- Ángel Mateo

3- Rubén Bonachera (David Val, 41’)

8- Alonso Yoldi Martín (Joaquín Saavedra, 57’)

11- Carlos Segura

17- Joan Torrents (Mariano Beunza, 41’)

18- Robert Carril

19- Marlone Foubert

20- Daniel Clavijo

26- Emiliano García (Sergio Hinojosa, 57’)

28- Anton Efremov

Levante UD:

1- Iván Biarge

3- Marcel Céspedes

4- Alejandro Alonso

5- Jorge Cabello

6- Hugo Redón (Jesús Martínez, 38’)

9- José Pérez (Jorge Dalmau, 63’)

10- José Cambra (Javier Martí, 63’)

15- Juan de Dios García (Xavier Grande, 63’)

17- Andrés García (Younes Saifi, 56’)

21- Kirian Javier Ramírez (Joan Pulpón, 63’)

22- Joan Gallego

Goles: 0-1. M. 19: José Cambra; 1-1. M. 27: Joan Torrents; 2-1 M. 36: Rubén Bonachera; 3-1. M.51: Carlos Segura; 3-2. M.55: Joan Gallego (P).

Árbitro: Moreno Soler, Víctor. Amonestó con tarjeta amarilla a Marcel Céspedes y David Val, del Villarreal.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 900 personas. 5ª jornada del COTIF.