Definitivamente, Cristiano Ronaldo no llevará el 7 en el Manchester United. Lo cierto es que ese número ya lo usa Cavani y al ya haberlo usado en la Premier no podrá cambiar. Por tanto, el portugués tendrá que buscar otro dorsal y no son muchas las opciones.

Sus favoritos son el 7, el 9 y el 17, pero los tres tienen dueño. El 9 le gusta porque fue el primer número que utilizó en el Madrid, mientras que el 17 lo ha utilizado en varias ocasiones con la selección portuguesa.

De esta manera, la posibilidad que más fuerza coge es la de que finalmente acabe utilizando el 28, dorsal con el que debutó en el Sporting de Portugal y que está libre después de que Pellistri haya salido traspasado al Alavés.