Pep Guardiola es uno de los entrenadores más cotizados del mundo. Campeón de Europa en dos ocasiones, ganador de la Premier League, la Liga y la Bundesliga, todo lo que ha tocado el técnico catalán se ha impregnado de un fútbol estándares muy altos y espectacular. El entrenador busca nuevas aventuras a medio plazo y no ha descartado la opción de hacerse con el control de alguna de las mejores selecciones de fútbol del mundo. Ya saben, la rutina del trabajo del día a día quema hasta a los más destacados en su profesión.

Después de que Luis Enrique dijese que es el más capacitado para ser seleccionador español, han enloquecido sobre el próximo destino de Guardiola destacando que puede recalar como entrenador de 'La Roja' después de abandonar la disciplina del Manchester City. En el equipo semifinalista de la última Eurocopa se encontraría una plantilla muy joven, con buen gusto por el fútbol de toque con Pedri a la cabeza y con muchas opciones de conseguir implantar su estilo tras los éxitos precedentes de Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

Pero Pep no sólo sabe que tiene la opción de España donde, por otra parte, será mirado y juzgado a cada paso que dé. El técnico también tiene opciones grandes en una selección de Brasil que lleva anhelando ganar un Mundial de fútbol demasiado tiempo. A la afición 'canarinha' no le entusiasma demasiado el estilo defensivo de Tite y si en Qatar no se consigue un resultado destacado es probable que se busque a un nuevo seleccionador.

El catalán ha ganado muchísimo cartel en Inglaterra desde que tomó el control de un Manchester City al que convertido en una máquina de ganar Premier League, aunque no ha terminado de levantar la ansiada Champions con los citizens. Esos éxitos han puesto el nombre de Pep en la palestra ante un posible fracaso de Southgate en el Mundial de Qatar. Al igual que Tite, los métodos del seleccionador británico son excesivamente defensivos para el gran público.

Más remota para la opción de que coja los mandos de una selección argentina donde Scaloni ha tomado mucho aire tras el triunfo en la Copa América. Además tenemos una opción a modo de prejubilación tomando la rienda de la modesta selección de Qatar. No entran en la terna equipos como Bélgica o Alemania, que podrían encajar en la filosofía jugona de un Guardiola que irrumpe con fuerza en el mercado de seleccionadores.