Una de las incógnitas que había desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United era si el portugués podría volver a lucir su tan preciado número 7. Hasta ahora el dorsal lo lucía Cavani, que finalmente se lo ha cedido al ex del Real Madrid y lucirá el 21.

La duda no residía solo en si el uruguayo cedería a la petición o no, también estaba en que Cavani ya había disputado minutos en la Premier con el dorsal por lo que igual no podía utilizarlo otro jugador, como ocurre en España. La federación inglesa si permite realizar el cambio, y por ello se ha podido efectuar.

Tras este hecho, la nuestra estrella de Old Trafford a querido agradecer a Cavani el gesto a través de los medios oficiales del club, "no sabía si iba poder tener el número siete otra vez, así que me gustaría darle las gracias a Cavani".