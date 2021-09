El 'Kun' Agüero está viviendo un proceso de adaptación difícil y extraño a la ciudad de Barcelona. Primer, por la inesperada marcha de Leo Messi, y segundo por una lesión que le mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta finales de octubre. En medio de una semanas complicadas, el ex del Manchester City, habitual de Twitch junto a Ibai Llanos, explicó una de las facetas de Barcelona que más le saca de quicio: la vida al volante.

Preguntado por varios aspectos de la capital catalana, el atacante argentino se arrancó a contar una anécdota para ilustrar que no entiende el funcionamiento del tráfico de Barcelona. "La verdad es un quilombo. Voy por la principal, y el GPS me manda girar a la derecha, pero cuando yo llego y tengo que girar a la derecha, me tengo que tirar para la derecha, ¿no? Bueno... me tocan la bocina. '¡Pero si voy a girar a la derecha!'", explicó indignado -siempre con un cierto tono de broma-.

"Me regañó un taxista y le digo: 'pero hermano, si yo voy a girar a la derecha, yo me tengo que poner para el lado derecha'. Y me dice: 'no, tu carril está acá'. Y yo: 'pero si yo tengo que doblar, cuando doble, si vienes, me vas a chocar'. Te juro que, o yo estoy mal, o las calles de aquí están mal. Para mí están mal", añadió el delantero.