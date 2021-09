Con Miralem Pjanic ya fuera del FC Barcelona, han salido a la luz los motivos por los que el técnico culé no contaba con el centrocampista. Ronald Koeman fue claro desde el principio e intentó sacar al bosnio del equipo pues no iba a contar con minutos y su ficha es bastante alta.

Pero este no es el único motivo del divorcio Pjanic-Koeman, pues lo cierto es que el 'feeling' entre ambos faltó desde los primeros días. Y es que tras anunciarse su fichaje por el Barça, Miralem tuvo la mala fortuna de enfermar por COVID-19, y a su vuelta el jugador mostró un tono físico más que discreto. El grupo iba a un ritmo y él a otro, cosa que no gustó al técnico.

A todo esto hay que añadirle que el centrocampista bosnio nunca ha sido un tipo especialmente explosivo. Su tipo de juego hace que suela mantener una carrera constante pero no eléctrica. Unido a que no estaba en su mejor momento de forma, a Koeman no le entró Pjanic por los ojos, pues consideró que el jugador podía y debía ejercitarse a una intensidad más alta. El jugador, por su parte, confiaba en ir cogiendo el tono progresivamente.

Además con la aparición de un gran Pedri, Pjanic se quedó sin opciones de entrar en el 11 titular. Por eso con su cesión en el Besiktas turco, Pjanic quiere tener minutos y volver a sentirse futbolista, ya que lo que él no quería era pasarse otro año en el banquillo.