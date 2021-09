Desde la salida de Leo Messi del Barça, la opción de que otro jugador le relevará con el 10 era todo una incógnita. Tras la llegada del Kun a la ciudad condal, el ex del Manchester City figuraba como uno de los principales candidatos para coger el testigo de su compatriota, ya que allá donde ha ido Agüero, el '10' siempre le ha acompañado en la espalda.

En una de tantas charlas con Ibai, amigo intimo del delantero, el nuevo jugador del FC Barcelona trató temas como su llegada al Camp Nou, su adaptación a la nueva ciudad... e incluso tuvo tiempo de hablar del 'fichaje' de Mbappé por el Real Madrid.

Como no la opción de coger el '10' de Messi no se pasó por el alto, y en este aspecto el Kun fue claro y conciso: no eligió el dorsal por respeto a su compatriota y amigo. Un dorsal que días después quedaría en manos de Ansu Fati, la esperanza blaugrana para el futuro. Agüero, por su parte, lucirá el 19, un dorsal conocido por el jugador en la Selección Argentina.