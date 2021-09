El parón de selecciones ha servido para que los jugadores menos habituales llamen la atención de Ancelotti. Y este ha sido el caso de Antonio Blanco, centrocampista que tiene todas las papeletas para ser titular el domingo contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

El canterano estuvo en la victoria de España Sub-21 ante Lituania y fue de lo más destacable. El centrocampista hizo un muy buen partido tanto en defensa como en ataque, siempre colocado en el lugar idóneo.

Blanco sustituiría a Casemiro, que llegaría cansado de sus enfrentamientos con Brasil. El último partido del centrocampista será la madrugada del jueves al viernes contra Perú, por lo que llegará justo para el encuentro, después de un largo vuelo.

Casemiro es un jugador muy importante y lo más normal es que el técnico no arriesgue. Otra opción sería retrasar la posición de Fede Valverde o colocar a Camavinga, aunque aún no se ha adaptado del todo y no es en la posición en la que se encuentra más cómodo.