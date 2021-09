A Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no le interesan demasiado los jugadores que se forman en su cantera. En los últimos años está utilizando a los jugadores que se forman en ‘La Fábrica’ para equilibrar balances. Desde la temporada 2018-19, tras ganar su última Champions se ha gastado 500 millones de euros en fichajes y ha ingresado casi 450 en traspasos. Casi la mitad de esas ventas, 250 millones, han sido a costa de vender canteranos. Sería un éxito si los que ficha son mejores que los que vende, pero en algunos casos no se justifica esa política porque acaba comprando jugadores que no mejoran algunas perlas formadas en la base.

Achraf y Reguilón

El ejemplo más evidente es fichar a Odriozola (35 millones de euros) y a Mendy (48) para vender a Achraf (40) y a Reguilón (30). El donostiarra y el francés no son mejores que el marroquí y el madrileño y encima el Real Madrid ha perdido en la doble operación 13 millones (83 por los fichajes y 70 por los traspasos). Su última apuesta es el prometedor Eduardo Camavinga de 18 años, ha pagado 30 millones más 15 en variables teniendo a un jugador como Arribas considerado la perla que más brilla de La Fábrica. Eso sí, ha ampliado el contrato del canterano hasta el 2024 y ha elevado su cláusula a los 50 millones que pasará a ser de 100 cuando dé el salto a la primera plantilla. Alfombra roja para hacer caja.

Fichar bien

Una cosa es fichar jugadores con caché, formados y que no tienen nada que demostrar como hizo con Kroos y Modric por los que pagó 65 millones de euros. Eso son dos grandes gestiones, pero de un tiempo a esta parte ha cambiado su política y se ha dedicado a fichar promesas a las que hay que formar sin valorar que tiene una cantera prolija y con jugadores prometedores. Hay otros casos llamativos como la venta de Llorente al At. Madrid por 30 millones, su valor de mercado. No creyeron en él, Zidane a la cabeza, y en dos años ha elevado su valor de hasta los 80 ‘kilos’. Odegaard, por ejemplo, lo fichó en 2015 por 3,7 millones y lo acaba de vender por 40. Parece un negocio redondo pero son 10 millones menos del valor de mercado que llegó a tener tras su paso por la Real Sociedad y sin valorar su futuro techo.

Un bazar

Florentino Pérez utiliza ‘La Fábrica’ como un bazar. Entre el año pasado y este ha vendido seis jugadores del Castilla por 2,5 millones de euros, y aunque se haya quedado el 50% de sus derechos, nadie le asegura que pueda recuperarlos por un precio sensato después de tomarse la molestia de formarlos durante años.

Sólo Solari

Es cierto que para que los canteranos jueguen los entrenadores deben apostar por ellos, pero las urgencias en el Real Madrid son permanentes y los entrenadores prefieren perder con los fichajes que hace Florentino que arriesgar con canteranos. Solo Solari tuvo el coraje de tirar de canteranos en los tres meses que estuvo, y puso en el mapa madridista a Valverde y a Reguilón, aunque fue vendido para dar el capricho a Zidane de contar con Mendy.