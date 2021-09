Javier Tebas ya ha demostrado que no se va a callar sus opiniones. La última pulla fue dirigida a la Ligue 1 y al PSG, y se ve que no han sentado bien a ambas instituciones. Por eso, las dos han respondido al presidente de La Liga.

“La liga francesa no es de su responsabilidad” o “le pedimos que controle sus escandalosas declaraciones” son algunas de las respuestas que ha recibido Tebas. Primero respondió la Liga de Fútbol Profesional francés (LFP) a Tebas: "Las palabras del presidente de la Liga Española de Fútbol no son dignas de la institución que representa y que la LFP siempre ha respetado."

Por su parte, el PSG ha respondido: "Estimado señor Tebas, usted se permite atacar públicamente al campeonato francés, a nuestro club, a nuestros jugadores - y a jugadores de otras formaciones - pero también a los amantes del fútbol francés, haciendo constantemente comentarios insultantes y difamatorios insinuando que no respetamos el reglas económicas que rigen el fútbol, y otras salidas infundadas ", explican.

Es obvio que La Liga y La Liga de Fútbol Profesional no tienen la misma opinión sobre cómo tratar el Fair Play financiero, pero lo que los franceses no aceptan es que Javier Tebas les explique como trabajar.