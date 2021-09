El presidente del Barça, Joan Laporta, repasó la actualidad azulgrana en la rueda de prensa de presentación de Luuk de Jong como nuevo delantero culé. El máximo mandatario 'blaugrana' se mostró optimista respecto a cómo ha quedado la plantilla y recalcó que "los jugadores están más motivados que nunca" para dar alegrías de nuevo a la afición, tal y como recogió el diario SPORT.

Estas son algunas de las frases más destacables de Joan Laporta:

Luuk de Jong: "Es un día en el que estamos muy contentos por incorporar a un delantero centro con oficio. Es un placer hacer esta presentación. Nos puede aportar mucho. Nos gusta su forma de ser. Vivimos de los goles y él nos puede ayudar mucho con eso. Ronald fue el primero que lo pidió, la secretaría técnica lo siguió y al final se consiguió su fichaje. A última hora se decidieron temas importantes para el club, entre ellos el fichaje de Luuk de Jong".

La plantilla: "Hacemos equipos para competir para ganar. Competiremos muy bien, tenemos una muy buena plantilla y competiremos para ganar. Es una nueva etapa y tenemos a jugadores de un gran talento que están muy motivados. Ahora hay que buscar automatismos. Con el apoyo de la afición competiremos para ganar".

Ventas y fichajes. "Estoy muy satisfecho. En condiciones muy complicadas, el departamento de fútbol ha hecho un trabajo excelente. Reconocimiento a Rafael Yuste, Mateu Alemany, Ramón Planes… Ahora estamos en un 80%, antes era un 110% de masa salarial respecto a los ingresos. En la próxima ventana podremos actuar con más normalidad”.

Sergi Roberto: “Progresa muy bien, está ya acordado y está pendiente de firmarse. Se cerró y ahora falta firmar la documentación. Ya está hecho. Igual que los otros capitanes, Sergi ha tenido un gesto de apoyo al club. Para mí son gestos que no olvidaremos. Ya lo eran pero aún más se han convertido en héroes del Barça”.

Madrid-Mbappé: “Lo que hacen los otros no es de nuestra incumbencia. No tengo nada más que decir”.

Mensaje a la afición: “La afición está esperanzada. Y estoy agradecido porque la gente ha entendido que se tenían que tomar estas decisiones. Veo a la afición motivada y también a los jugadores más que nunca para volver a disfrutar”.

Koeman: “Tiene todo mi apoyo y respeto. Si en algún momento me he excedido es porque me gusta hablar de fútbol y al final afronto las respuestas porque soy futbolero. Ronald ya sabe que tiene mi apoyo, si me ha excedido lo corregiré. Sin renunciar a mi manera de entender cuál debe ser la imagen que ha de dar el primer equipo del Barça. Y Ronald lo entiende. Estoy cómodo con él y estoy seguro de que él también”.

Koeman quiere todo el poder: "Sigo manteniendo la confianza en el entrenador. Tiene todo el poder en el terreno deportivo. Y en este sentido tiene nuestro apoyo, respeto y confianza. Y por supuesto en los momentos difíciles nos tendrá al lado".

Dembélé: "Mateu me ha dicho que se está organizando una reunión con su representante. La relación con Ousmane es muy buena, se siente querido y queremos que siga. A mí me ha dicho que tiene muchas ganas de volver a los terrenos de juego y vestir la camiseta del Barça. Con el trabajo de todos conseguiremos que este jugador, que tiene una gran calidad, vamos a conseguir que juegue y que juegue seguido. Y que los momentos malos no se vuelvan a producir. Hay un plan del club para que Ousmane muestre su talento y calidad".